Cumhuriyetin ilanının 101.yılı nedeniyle ülke genelinde çeşitli kutlamalar yapılıyor. Ortaca ilçesinde bugün Ahmet Ateş Spor Kompleksi’nde düzenlenen kutlamalar ise tepki çekti.

Öğrencilerin geçişi sırasında ellerinde Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı yer aldı. Geçiş töreninde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ise herhangi bir resminin yer almaması üzerine törenlere izlemeye gelen vatandaşlar tepki gösterdi.

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.