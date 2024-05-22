MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bozarmut Mahallesi'nde, 18 Mayıs'ta H.İ.K'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Nevfel Emir Güldürüm'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Güldürüm, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi Bozarmut Mahallesi Aşağı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde çocuğa, iki arkadaşıyla oynarken karşıya geçmek için koştuğu sırada aracın çarptığı, kazanın ardından diğer çocukların da bölgeye koştuğu görülüyor.