MUĞLA (İGFA) - Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anılarını yaşatmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sağlık Emekçileri Anıtı’nın da içerisinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzeydoğusu ile güneybatısını birbirine bağlayan ve köprü vazifesi gören Yalçın İnan Parkı’nda, çevre düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. İl merkezinde önemli bir konuma sahip olan park, günlük yaşamda yoğun olarak kullanılan duraklara yakın olması sebebiyle uğrak bir alan olan Yalçın İnan Parkı, yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuldu.

8 HEYKEL İLE TARİHTE UNUTULMAYAN DOKTORLAR YAŞATILACAK

Yenileme çalışmalarında, Muğla Mermeri olarak bilinen beyaz mermerin yanı sıra güçlü aydınlatmalar, şık oturma grupları kullanıldı. Çalışmaların başladığı alanda mevcut Sağlıkçılar Anıtı’nın sağına ve soluna unutulmaz doktor ve sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak 8 heykelin gelmesiyle birlikte yenileme çalışmaları tam anlamıyla son bulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Yalçın İnan Parkı’ndan yürüyerek geçen, parkta oturan vatandaşlar yenileme çalışmalarını çok beğendiklerini söylediler. Vatandaşlardan Ferrin Kaya; “Yenilenen park çok güzel oldu, eski haline göre daha temiz ve bakımlı. Bu haliyle çok güzel, hep böyle güzel ve temiz kalması dileğiyle.”

Öğrenci Okyanus Yetkirez, “Her gün üniversiteye gidip geldiğim için buranın eski halini de biliyorum. Bu hali çok güzel olmuş, oturma grupları yenilenmiş ve etraf yeşillenmiş. Yenileme çalışmaları için çok teşekkür ederim.”