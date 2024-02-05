MUĞLA (AA) - Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesine yönelik tahkikatı sırasında sahte içki yapıp satan şüpheliye ulaştı.

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelinin kimlik bilgileri ve adresi belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekiplerce Y.O. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 10 litre etil alkol, satışa hazır 21 pet şişe sahte içki ile 100 gram anason yağı ele geçirildi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında işlem başlatılan Y.O'nun, bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesine ilişkin dosyaya şüpheli olarak eklendiği öğrenildi.