MUĞLA (AA) - Emre Hammaloğlu (21) idaresindeki 07 Z 8497 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde şarampole devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.Kaynak: aa