MUĞLA (AA) - Ortaca Belediyesi ile hayırsever bir vatandaş tarafından Sarıgerme Mahallesi'nde Şehit Eren Bülbül'ün anısına yapılan meydanda dinlenme alanı ve kütüphane bulunuyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, ülkede acıların da sevinçlerin de ortak olduğunu söyledi.

"İyi ki varsın Eren" diyen Cevheroğlu, "Bir arada yaşamaktan ve yaşayacak olmaktan son derece mutluyuz. Bu parkta oynayan çocuklar da Eren'i merak edecekler ve onu tanımaktan mutlu olacaklar. Eren'in şehit olduğu idealleri öğrenecekler, bu ülkenin bölünmezliğini, ülkenin daha ileriye gitmesini, birlikte yaşama iradesini bu çocuklar her zaman hatırlayacaklar. Parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaca Belediye Başkan Evren Tezcan ise 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün vatan sevgisinin, millet sevgisinin nasıl olduğunu herkese gösterdiğini dile getirdi.

Tezcan, Eren Bülbül'ün gelecek nesillere de ilham vereceğini kaydetti.

Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Avşar Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Dalaman 16'ncı Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yusuf Karuk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.