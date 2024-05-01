MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde 2 bin dekar alanda hasadı yapılan turfanda patatesin son sökümleri yapılıyor.

Yaklaşık bir aydır hasadı yapılan patates, tarım işçileri tarafından özenle toplanarak selelere konuluyor. Kasalanarak kamyona yüklenen patatesler, manav ve pazar tezgahlarında yerini almak üzere hallere gönderiliyor.

Patates üreticisi Mehmet Eren, 11 yıldır ilçede turfanda patates yetiştirdiğini ve artık turfanda patatesin son hasadının yapıldığını söyledi.

Bu yıl patatesin kaliteli ve verimli olduğunu belirten Eren, "Datça'nın ikliminin uygun olması nedeniyle ülkede ilk turfanda patates hasadını yapıyoruz. 11 yıl önce Datça'da ticari anlamda patates hasadı yapılmazken şu an bölge halkına da önemli bir katkı sunduk. Burada birçok aile patates hasadı yapmaya başladı." dedi.

Eren, Datça patatesinde gübrenin dışında hiçbir kimyasal kullanılmadığına dikkati çekerek bu nedenle ürünün çok kaliteli olduğunu kaydetti.

Patatesleri özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak ve Antalya'ya gönderdiklerini anlatan Eren, turfanda patatesin şu an tarlada işçilik dahil 17 liraya müşteri bulduğunu dile getirdi.