MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet sürücülerine "Kaskımla Güvendeyim", "Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol" projeleri kapsamında eğitim verdi.

Eğitimin sonunda "güvenli motosiklet kullanımı" konulu bilgi yarışmasında başarılı olan 50 motosiklet sürücüsüne kask ve reflektif yelek dağıtıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Gökhan Genç, motosiklet sürücülerine ileri sürüş teknikleri konulu uygulamalı eğitim verdi.

Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve "Transanatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın" ünvanı bulunan eczacı Gökçen Kabaş, motosiklet tutkunlarına yaşam hikayelerinden kesitler anlatarak ralli konusunda bilgi paylaştı.

Motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat da festivalde gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistler, Polat'ın gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Festival kapsamında su sporcusu Ali Komşusu, flyboard gösterisi yaptı.

Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden motosiklet tutkunlarının çadır kampı da yaptığı etkinlik, konserle sona erdi.