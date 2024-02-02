MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve S.S. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kesim sıralamasına alınmış üreticilerden mandalin almaya devam ediliyor.

Bodrum’da faaliyete geçirilen mandalin seferberliğinde şu ana kadar 23 farklı üreticiden, Ocak 2024’ten bugüne 41 farklı kesim programında, 34 bin 751 kg Coğrafi İşaretli Bodrum mandalini alındı. Migros Türkiye Ege Bölge Deposunun sipariş taleplerine göre 9 farklı günde sevkiyat gerçekleştirildi.

Üreticinin bahçesinden kendi hasadını kendi yaptığı mandalinlerin kilogramı 8 Liradan 278.008,00 Liralık mandalin alımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından mandalin üreticisinden alım sürerken tüccarların da mandalin alımı yapmak istemesi, mandalin üreticisinin pazarlık payını artırdı. Geçtiğimiz yıllarda mandalin üreticisini üzen, zorda kalarak bahçe pazarlığı ile ürün satması da engellenmiş oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum mandalin üreticilerimize destek olmak, bahçelerimizi korumak ve kendine has aromasıyla bilinen mandalinimizi zincir market aracılığıyla yaygınlaştırmak için başlattığımız girişimler bu yıl da devam ediyor. Bodrum mandalininin katma değerini artırmak için hem yeşil hem de olgun halindeyken üreticilerimizle birlikte hareket ediyor ve bizlere emanet bırakılan bu eşsiz ürünümüze sahip çıkıyoruz.” dedi.