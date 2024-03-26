MUĞLA (AA) - Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi.

Nazilli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı Nazilli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-25 Mart'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, silah, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: aa