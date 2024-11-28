MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: aa