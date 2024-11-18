MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 17 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.