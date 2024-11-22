MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ormanlık alanında yaptıkları aramada, 4 parça halinde esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuyu ormanlık alana bıraktığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: aa