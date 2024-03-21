MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlının bindiği otobüsü takibe alan ekipler, Menteşe ilçesi Bayır mevkisinde aracı durdurdu.

Ekipler narkotik köpeğinin yardımıyla zanlının üzerinde ve çantasında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.