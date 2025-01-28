Muğla Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede kullanılmak üzere 61 yeni araç alımı yaparak araçlar için tanıtım töreni düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele çalışmalarını daha etkin bir şekilde yapabilmek için araç filosunu güçlendirdi.Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçesi, 574 mahallesinde vektörle mücadelede kullanılmak üzere aldığı 61 yeni araç için tanıtım töreni düzenledi.

Yeni araçlar için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım törenine; CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, Menteşe Belediye Başkan yardımcısı Merve Fidem Barut, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araç tanıtım töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin envanterine eklediği 61 yeni aracın tanıtım töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve başladıkları andan itibaren vatandaşların mutluluğu için sahada çalıştıklarını söyledi.

Vektörle mücadele konusunda etkin adımlar attıklarını kaydeden Başkan Aras,"Ülkemizdeki ekonomik koşullardan tüm belediyelerimiz etkilendi. Bu ekonomik koşullarda yerel yönetimlerin desteklenmesini, ayrım yapılmamasını bekliyoruz. Bizim işimiz, hedefimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermek. Son yıllarda pandemi, orman yangınları, depremler gibi birçok zorluk çektik. Kendi yetki ve sorumluluk alanımızda büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Aras, özellikle vektörle mücadelenin tam zamanı olduğunu belirterek, "Şimdiden etkin bir çalışmayla kentimizin her köşesinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün 61 aracımızhizmete girdi. İtfaiye araçlarımız içinde ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bütün itfaiye araçlarımızı yenileyeceğiz ve sayısını arttıracağız" diye konuştu.