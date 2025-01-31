MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaban keçisi avlamak amacıyla inşa edilen 5 baraka yıkıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında yaban keçisi avlamak amacıyla inşa edilen 5 kaçak baraka tespit edildiği belirtildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince barakaların yıkıldığı kaydedilen açıklamada, "Yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için kurumlarımız iş birliği içinde denetim ve müdahalelerini aralıksız sürdürmektedir. Doğal yaşamı ve yaban hayatını korumak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.



