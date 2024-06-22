MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Yerkesik Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.