MUĞLA (AA) - Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.