MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, İçmeler Mahallesi Barış Caddesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bahçe duvarının üzerinde çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para, altın yüzük, küpe, kolye, cep telefonları, kredi kartı ve kimlikler olduğu görüldü. Çantanın Hatice Ertaş'a ait olduğu belirlendi.

Çanta, içindekilerle Zabıta Müdürlüğüne gelen Hatice Ertaş'a teslim edildi.

Hatice Ertaş, Antalya'dan Marmaris'e tatil için geldiklerini, arabaya binerken telaşla çantayı duvarın üzerinde unuttuğunu belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.