Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce bağımsızlık mücadelesinin finali 30 Ağustos’un 102. yılında düzenlediği Zafer Kupası Dart Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllendirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası Dart Turnuvası’na il genelinden 32 sporcu katıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi etkinlik terasında gerçekleştirilen etkinlikte dereceye girenlere madalya verildi.

Muğla’nın farklı ilçelerinden gelen sporcular turnuvada birinci olmak için yarıştığı Zafer Kupası Dart Turnuvası'nda birinciliği Alim Ökdem, ikinciliği Kemal Gönül, üçüncülüğü de Ahmet Ünal kazandı.

Kazananlara turnuvanın anısına madalya takdim edildi.