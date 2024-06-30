MUĞLA (AA) - Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu'nda koruma faaliyetleri Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

Sahilde bir taraftan kaplumbağaların yuvalaması devam ederken diğer yandan da yaklaşık 2 aylık kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar denize ulaşmaya başladı.

Geçen yıl haziranda 400 olarak tespit edilen yuva sayısı, bu yıl aynı dönemde 700'e ulaştı.

DEKAMER Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en iyi korunan kumsalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle her yıl yaptıkları koruma çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Kaska, "Yapılan çalışmalar sayesinde yıl geçmiyor ki artışları görmeyelim. Bu sene de yuva sayılarında bir önceki yıla göre artış oldu. Şu ana kadar maksimum sayımız 750 idi. Bunu aşacak bir rakama ulaşmayı bekliyoruz." dedi.

Ağustos başlarına kadar yumurtlamanın devam edeceğini ifade eden Kaska, "Geceleri aynı anda bir anne yumurtlarken, bir yuvadan da yavru çıkışlarına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Caretta caretta yavrularının eylül sonuna kadar yuvalardan çıkışlarının devam edeceği belirtildi.