DENİZLİ (AA) - Gültekin'in cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Denizli'ye getirildi.

Cenaze Bağbaşı Merkez Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törende aynı kazada yaralanan Gültekin'in polis memuru babası Aykut ve annesi Seher ile iki ablası, gözyaşı döktü.

13 Temmuz'da Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.