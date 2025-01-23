MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'dan 2024'te 93 bin 122 ton su ürünleri ihraç edilerek 625 milyon 600 bin dolar gelir elde edildi.

Kültür balıkçılığında ülkede önemli bir konumda bulunan Muğla'da, denizdeki çiftliklerde ve iç sulardaki tesislerde çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ile sarıağız üretiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Balıkların iç pazarın yanı sıra 80'den fazla ülkeye satışı yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen balıkların taze soğutulmuş, dondurulmuş bütün, temizlenmiş, fileto ve füme olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 1 milyar 679 milyon dolardan 2 milyar 19 milyon dolara yükseldiğini aktaran Saylak, "Muğla su ürünlerinde geride bıraktığımız yıl 93 bin 122 ton ürün ihraç ederek 625,6 milyon dolar gelir elde edildi. Ürünlerde ise 45 bin 505 ton ile levrek ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 40 bin 989 ton ile çipura yer aldı. Üçüncü sırada ise 4 bin 443 ton ile alabalık bulunuyor. Muğla, Ege Bölgesi su ürünleri ihracatının yüzde 50'sini tek başına karşıladı." diye konuştu.

Su ürünlerinin başta Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini aktaran Saylak, canlı yavruların ise Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere gönderildiğini söyledi.

Saylak, ihraç edilen su ürünleriyle ilgili veterinerler tarafından 13 bin 811 ön sağlık ve sağlık sertifikası düzenlendiğini, işletmelerin yıl boyunca 209 kez denetlendiğini bildirdi.

Muğla'daki balıkçılık faaliyetlerinin ekonomiye önemli katkı sağladığını ifade eden Saylak, balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.