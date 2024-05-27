Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Milli sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Güney Kore’nin Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayağında takımları ile birlikte gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

GÜNEY KORE (İGFA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin’den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı çeyrek finalde Fransa’yı 235-232, yarı finalde Avustralya’yı 234-231’lik skor ile yenerek adını finale yazdırdı. Milli Takım final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri’ne 235-233’lük skor ile yenilerek gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.

Hazal Burun, Ayşe Bera Süzer, ve Begüm Yuva’dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı çeyrek finalde Meksika’yı 237-233, yarı finalde Güney Kore’yi 234-233’lük skor ile yenerek adını finale yazdırdı. Milli Takım final karşılaşmasında Hindistan’a 232-226’lık skor ile yenilerek gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.

BAŞKAN ARAS; “OKÇULARIMIZIN MİLLİ TAKIMLA ELDE ETTİĞİ BAŞARILARIN DEVAMI GELECEK”

Güney Kore’de düzenlenen Dünya Kupası 2.Ayak yarışmasında gümüş madalya kazanan Kadın ve Erkek takımlarını kutlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Milli Takım teknik ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Yarışmada Türkiye’yi ve Muğla’yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney ile gurur duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu başarıların tesadüf olmadığını belirtti ve onları bugünler için yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen’e de teşekkür etti.