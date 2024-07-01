MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi İskele Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılan etkinlik kapsamında, yüzme, su altında hazine sandığı bulma, yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi.

Köyceğiz Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de insansız cankurtaran aracıyla güvenlik tedbiri aldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı ile protokol üyeleri katıldı.

Kutlamalar, akşam saatlerinde Ortaca Belediyesi Türk Sanat Müziği konseriyle devam etti.

- Fethiye

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve protokol üyelerince Fethiye Körfezi'ne çelenk bırakıldı.

Fethiye Limanı'nda su sporları gösterisinin yapıldığı etkinlikte, kordon boyunda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Farklı kategorilerde yüzme yarışmasının yapıldığı programda, yağlı direkten bayrak alma, piyade tekne, halat çekme ile kovalı kürek yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, TCG Köyceğiz gemisi de halkın ziyaretine açıldı.