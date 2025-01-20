MUĞLA (İGFA) - 2016 yılında kurulan, Türkiye’nin en donanımlı yerel tohum merkezlerinden olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarını koruyarak Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Merkezde üretilen yerel tohumlar, dağıtım öncesinde detaylı analizlerden geçirilerek hasarlı ve hastalıklı tohumlar ayıklanıyor.

Sağlıklı ve kaliteli tohumlar, Muğla başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Yerel Tohum Merkezi’nden Türkiye’nin 81 iline bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıtıldı. 2025 yılında da 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 Milyon tohum ülke geneline dağıtılacak.

Sebze, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumlarını bünyesinde barındıran merkez, 980 farklı tohum çeşidiyle Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde, kurulduğu günden bu yana toplam 19 milyon yerel tohumun dağıtımı gerçekleştirildi. Tohumların analiz süreci ise büyük bir titizlikle yürütülüyor. Fidelerden alınan tohumlar, çıkarma, yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından laboratuvar ortamında detaylı testlere tabi tutuluyor. Çimlenme testi ve taşınabilir hastalık analizlerinin ardından yalnızca sağlıklı tohumların dağıtımı sağlanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN DONANIMLI TOHUM MERKEZİ

Tohum envanter odası, tohum test laboratuvarı, doku kültürü ve kriyoprezervasyon laboratuvarı, tıbbi aromatik bitkiler AR-GE laboratuvarı ve distilasyon ünitesi gibi birçok donanıma sahip olan merkez, bilimsel yöntemlerle tohum üretimi ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Merkezde görevli Büyükşehir Belediyesi mikrobiyoloğu Pınar Gitmez, tohumların hazırlanma süreci ile de ilgili bilgiler verdi.

BAŞKAN ARAS: “ATA TOHUMLARI TARIMSAL MİRASIMIZDIR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, yerel tohumların tarımsal mirasın devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

“Ata tohumlarımız, tarımsal mirasımızın ve toprağımızın bereketinin en değerli emanetlerindendir" diyen Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimizde, bilimsel analizlerden geçen sağlıklı tohumları üreterek vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Yalnızca sağlıklı ve kaliteli tohumları halkımıza sunuyor, bu süreçle geleceğe daha verimli bir tarımsal altyapı bırakmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline milyonlarca tohum ulaştırarak ata tohumlarımızı geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.