Müge Anlı’nın Tatlı Sert programında bugün ortaya çıkan Ortaca’daki tecavüz olayı Türkiye’nin gündemine oturdu. Programda Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız’ın yanında yaşayan 3 kızı yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıkarken, yaşanan olayın ortaya çıkmasına Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı’nın şüphelenmesi sağladı.

2 ay önce muhtarlığa seçilen Meral Uysal, Selahattin Yalnız’ın bir süre önce kendisini aradığını ve kızlarının kaybolduğunu söyleyerek yardım istediğini belirterek, “Evine gittim, bana benim kızlar kaçtı dedi. Hangi kızlar deyince, benim baktığım kız ile hanımı kızı kaçtı, bulmamda yardımcı ol dedi. O akşam 3-4 saat evinde onunla konuştum. Engelli kızı da oradaydı. Konuşmalarında ve hareketlerinde tutarsızlık vardı” dedi.

Selahattin Yalnız’ın kızların kendisine uyku ilacı verdiği ve öldürmek istediğini söylediğini belirten Muhtar Meral Uysal, “Yıllardır pazarcılık yapıyorum, insanların tavır ve davranışlarından az çok çözebiliyorum. O gün konuşması ve davranışlarında çok tezat vardı. Bana konu ile ilgili Müge Anlı’yı aradığını ama sonra vaz geçtiğini söyledi. Kendisine, bu kızlar seni öldürmek istediyse iftira da atarlar dedim, nerden bildin dedi. Bize tecavüz ettin deriz dediler diye söyledi. Bende sen Müge Anlı’ya çık dedim.

Oradan ayrıldığımda Müge Anlı’nın programı ile irtibat kurdum. Dönüş yaptılar ve buraya gelerek kendisi ile röportaj yaptılar, program için gün ayarlandı. Ancak ertesi gün Selahattin Yalnız, kızlar ile anlaştığını programa çıkmasına gerek kalmadığını söyledi, bende program yetkilileri ile tekrar irtibat kurdum. Kendisini ikna ettiler programa çıkacaktı. Canlı yayına çıktığı gün İstanbul’daki kaldığı otelden kimseye haber vermeden kaçmış, Ortaca'ya geri gelmiş. Daha sonra program yetkililerinin ısrarı ile olaylar gün yüzüne çıktı” dedi.

Ekşiliyurt Mahalle Muhtarı Meral Uysal, ”Olayın başından itibaren çok çetrefilli olduğu belliydi, arkasından bir şey çıkacağını tahmin ediyordum ancak bu kadar olacağını tahmin etmedim. Şüphelendiğim ve Müge Anlı’yı aradığım için, o kızları kurtardığım için mutluyum. Ama geç kaldık, daha önce niye görülmemiş, ben gördüm başkası niye görmemiş ona çok üzüldüm” dedi.

Meral Uysal son olarak, Selahattin Yalnız’ın yıllardır mağdur ettiği kızlardan, engelli olan G.D. ile ilgili de, “Ben o kıza bakmaya talibim. Bana versinler, ben ona bakarım” dedi.