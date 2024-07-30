Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yaptığı yatırımları sürdürüyor. Yapılan yatırımlar arasında bulunan ve bölge için önem arz eden Bodrum- Mumcular yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların il genelinde güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi sözü verilen ve Kurban Bayramı’nda trafiğe açılan Mumcular Yolu aktif şekilde kullanılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Mumcular yolunda atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi, taşkın sebebiyle muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için bin 400 metre içme suyu imalatı yapıldı. Mumcular yolunda 2 bin 700 metre sıcak asfalt uygulaması ile üstyapı ve kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

KARAOVA MAHALLE MUHTARI MUHAMMET KARADEMİR: MAHALLEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Yol yapılmadan önce yaşanan sıkıntılara değinen ve yol yapım sürecini aktaran Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, “Dere taşmalarının yaşandığı, sürekli sel baskınları ve su baskınlarının meydana geldiği bu yolda artık yeni bir dönem başladı. Orta refüjün olmadığı, parke taşlarla kullandığımız yol büyükşehrin çalışmaları neticesinde çok daha kullanışlı hale geldi. Şu anda mahallelerimiz güzel bir şehir görünümünü aldı bundan daha fazlasını bekleyemeyiz. Herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

GÖLBAŞI MAHALLE MUHTARI TOPRAK BAKAR: HER ANLAMDA EKSİKSİZ BİR YOL

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar, “Yolumuz tamamlandı, her şeyiyle çok güzel bir yol oldu. Çalışmalar öncesinde sıkıntılı bir yoldu. Yalnızca sıcak asfaltın dökülüp geçildiği değil; altyapısının yenilendiği, içme suyu hatlarının yenilendiği ve kaldırımların yapıldığı bir yol oldu. Bu yenilikler sayesinde hem vatandaşlarımız hem de yol kenarında bulunan esnaflarımız gayet memnun ve mutlular. Bizler de bu çalışmalar için teşekkür ediyoruz.” dedi

ESNAF ÖZKAN ASLAN: AHMET BAŞKANIM SÖZÜNÜ TUTTU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yol incelemesinde şikâyetlerini dinlediği esnaf Özkan Aslan, “Yolumuz biraz gecikmeli oldu. Yol yapım esnasında dükkânımızın önünde kaldırım sorunu yaşadık. Ahmet Başkan ile bu konuda görüştük, 2 gün içerisinde isteklerimizi yerine getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ESNAF NİYAZİ ÇENGEL: YOLUMUZ ÇOK DAHA FERAH BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

1981 yılından beri Mumcular Yolu üzerinde esnaflık yapan Niyazi Çengel, yolun uzun zamandır bu kadar konforlu olmadığını belirterek, “Son çalışmalar sonrası yolumuz çok güzel oldu. Yol yapılmadan önce sıkça kazalar oluyordu. Çok sıkışıktı fakat şu an rahatladı.” ifadelerini kullandı.

Esnaf Mustafa Kemal Ergen: Önce Sabırlı Olmak Gerek

Yol çalışması esnasında toz ve sesten şikayetçi olduklarını ancak beklediklerine değdiğini ifade eden Mustafa Kemal Ergen, “Başkanımız Ahmet Aras’ın çalışmalarından çok memnunuz. Bu tarz işlerde sabırlı olmak gerekiyor. Uzun bir çalışma sonrası bu kadar kaliteli bir yol ortaya çıktı. Bu çalışmalar neticesinde yapılan yoldan oldukça memnunuz.” dedi.