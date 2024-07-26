Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, ‘Köstebek’ adlı robot kamera ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını tarayarak yerüstüne çıkmayan arızaları tespit ediyor. Ekipler bugüne kadar 290 kilometrelik kanalizasyon hattının taramasını yaparken arızalara gidererek yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlüyor ve çevreyi koruyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli altyapı sistemlerinden olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında taramalarına devam ediyor. Özellikle yerüstüne çıkmayan arızaların tespiti için yoğun çaba sarf eden ekipler bu hatların kontrolünü ‘köstebek’ olarak bilinen kameralı robotla yapıyor.

KÖSTEBEK SAYESİNDE YERALTI SU KAYNAKLARI KORUNUYOR

45 santimetre uzunluğa, 15 santimetre genişliğe sahip iki yönünde de kamerası olan köstebek lakaplı robot, Muğla genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kontrol ederek arıza tespiti yapıyor. Arıza tespitleri sonucunda ekipler hatlara gerekli müdahaleyi yaparak tamirat çalışması gerçekleştiriyor. Bu şekilde kanalizasyon hatlarındaki kirli suyun doğaya karışması ve böylelikle yeraltı kaynaklarını kirletmesinin önüne geçiliyor.

290 KİLOMETRE TARAMA YAPILDI, 2 BİN 179 ARIZA TESPİT EDİLDİ

Bugüne kadar ‘Köstebek’ adlı iki yönlü robot kamera ile 290 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı tarayan ekipler, bu taramaların sonucunda 2 bin 179 arıza tespiti yaptı. Arıza tespitlerinin ardından gerekli tamirat işlemleri gerçekleştirilerek sorunların önüne geçildi. 2018 yılından bu yana MUSKİ Genel Müdürlüğünün filosunda bulunan kanal görüntüleme aracı gerçekleştirdiği tespit çalışmalarının il genelinde devam ettiği belirtildi.

ARIZALARIN TESPİTİNDE DENEME YANILMAYA SON VERİLDİ

MUSKİ tarafından yapılan açıklamada robot kamera sayesinde hatlardaki arızaların tespitinin noktasal olarak yapıldığına ve üst yapıların sürekli kazılmasının önüne geçildiğine vurgu yapıldı. Açıklamada “Aracımız periyodik olarak il genelindeki hatlarda inceleme sırasında veya ihbardan dolayı arızalı olabileceği düşünülen güzergahlarda keşif yapıyor. Keşfin ardından arızalı yer noktasal olarak tespit ediliyor. Bu sayede üst yapılarda boz-yap işlemi yapılmıyor. Ayrıca kontrol esnasında hattın taş, bez parçası veya evsel atıklardan dolayı tıkanan yerler de ise kazı çalışması yapılmadan kanal temizleme aracı ile arıza gideriliyor” ifadeleri yer aldı.