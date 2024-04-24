AYDIN (AA) - Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ortaokul öğrencilerine devretti.

Tetik, Turan Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.



Ziyarette çocukların bayramını kutlayan Tetik, makam koltuğunu 5. sınıf öğrencileri Elif Araz ve Çınar Alp Tekin'e bıraktı.

Koltuğa oturan Araz, çevrenin yeşillendirilmesi, dinozor parkının açılması ve gezici kütüphanelerin kurulmasını istedi.

Tekin de deprem riskini işaret ederek, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasının önemine dikkati çekti.