AYDIN (AA) - İlçedeki öğrencilerin kitap okumasını teşvik etmek amacıyla Sümer Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle birlikte kitap okudu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli'nin eğitim şehri olduğunu ve eğitime büyük destek verdiklerini söyledi.

Projelerde devamlılığın esas olduğunu ifade eden Arısoy, "Sevgili öğrencilerimizin her birinin ayrı ayrı yetenekleri var. Biz de buna göre etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çocukların sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.