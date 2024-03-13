AYDIN (AA) - Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine giren cayrokopterlerden biri temmuz ayında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı emrine verildi.

Havada yaklaşık 6 saat kalabilen cayrokopter ile Nazilli'de trafik denetimi gerçekleştirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 86 personelin 5 noktada yaptığı cayrokopter destekli uygulamada, bomba arama köpeği Buz da görev aldı.

Denetimlerde bin 182 araç ve 3 bin 507 şahıs kontrol edildi.

Uygulamada 4 yabancı uyruklu şahsa işlem yapılırken, 10 aranan şahıs yakalandı.