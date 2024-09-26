AYDIN (AA) - M.A’nın kullandığı plakasız motosiklet, Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi 101 Sokak kesişiminde, M.A.K. idaresindeki 09 RH 028 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletler, park halindeki 09 ABM 351 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile yolcu S.A, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: aa