AYDIN (AA) - Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde 5 pare top ateşiyle başlayan etkinlik, Eğriboyun Mezarlığındaki şehit ve gazi kabirlerinin ziyaret edilmesiyle devam etti.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Toker ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı.



Belediye Meydanı’ndaki programda konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Nazilli’nin zafer yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Kentin 3 yıl esaret altında kaldığını hatırlatan Kan, "Düşmanların bilemediği bir şey var; Türk asla esaret altında yaşayamaz. Hep devlet kurmuşuz, hiçbir zaman başka bir devletin boyunduruğu altında yaşamamışız, hiçbir zaman da yaşamayacağız. Bu coğrafyada her bölgede savaş var. Onun için biz burada her zaman başımız dik, güçlü ve çalışkan olmak zorundayız. Atalarımız bize bu yurdu kanlarıyla ve canlarıyla emanet etti. Biz sadece çok çalışacağız. Nazilli’de bir ayı geçti göreve başladım. Bu efeler diyarında görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Efelerimiz iyi ki varmış, sizler de iyi ki varsınız, zaferiniz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise bu topraklarda Kuvayımilliye ruhuyla hareket edilerek düşmanın denize döküldüğünü ve bu bilinçle kente sahip çıkacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bando ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri alkış topladı.

Programa CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve ilçe protokolü de katıldı.





