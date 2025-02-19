DENİZLİ (AA) - Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan 26 yaralıdan 18'inin tedavisi tamamlandı.

Ayağında kırıklar olduğu belirtilen midibüs sürücüsü B.G. (66) ile 7 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücünün hastanede alınan ilk ifadesinde, yaşanan kazadan dolayı üzüntülü olduğunu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.

- Kazada yaşamını yitiren Nisa Yıldızer spora küçük yaşta başlamış

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kaya Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nisa Yıldızer (15) ile Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Bozkurt'un (64) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Nisa Yıldızer'in babası Korgün Yıldızer ile annesi Gökçe Balikan Yıldızer'in eski futbol hakemi olduğu, anne Yıldızer'in antrenörlüğe devam ettiği öğrenildi.

Henüz 3 yaşındayken jimnastiğe başlayan Nisa Yıldızer'in, lisede haltere ilgi duyduğu ve bu alanda birincilikleri olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda iyi bir basketbol ve ragbi oyuncusu olan Nisa Yıldızer'in öğretmen ve arkadaşları tarafından çok sevildiği belirtildi.

- Öğretmen Bozkurt emeklilik planları yapıyormuş

Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi 64 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Zeynep Bozkurt'un öğretmenliğe 31 yıl önce başladığı ve emeklilik planları yaptığı öğrenildi.

Bozkurt'un meslek hayatı boyunca çeşitli branşlarda başarılı sporcular yetiştirdiği kaydedildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün, B.G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı sporcu lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmiş, kazada Nisa Yıldızer ile Zeynep Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yaralanan 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İzmir'den hareket eden midibüste, 19-21 Şubat'ta Denizli'de 40 ilden 402 sporcunun yer alacağı Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenilmişti.