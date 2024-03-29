Yeniden Refah Partisi Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Öge 31 Mart yerel yönetim seçimlerine çok iyi hazırlandıklarını belirterek gazetemize gündeme ilişkin konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin tutarlı ve ilkeli bir politika izlediğini belirten Faruk Öge seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından saha çalışmalarına hız verdiklerini belirterek “İnşallah bu seçimlerden önemli bir sıçrayış gerçekleştirerek çıkacağız. Milletimiz alternatifsiz olmadığını bilmelidir” dedi.

“Biz hakkın teslimi için buradayız”

Yeniden Refah Partisinin siyasi çizgisinin Milli Görüş çizgisi olduğunun altını çizen Ömer Faruk Öge ne iktidarın yanlışları üzerinden ne de muhalefetin sığ politikası üzerinden söylemler geliştirmediklerini, kendi siyasi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini belirterek “Biz milletimizi ahlaklı belediyecilikle buluşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizim tek gayemiz hakkın ve hakikatin teslimi içindir. Kimsenin Yeniden Refah Partisinin çalışmalarından rahatsız olmasına gerek yoktur” dedi.

“Bizim de bir siyasi parti olduğumuzu hatırlatmak isterim”

Son günlerde partisiyle ilgili iktidar kanadından gelen “AK Parti’ye kaybettirmek için aday çıkartıyorlar” söylemlerine de şiddetle karşı çıkan Ömer Faruk Öge “Bu söylemlere en iyi cevabı sayın genel başkanımız zaten verdi. İktidar bizim de bir siyasi parti olduğumuzu sanırım unutuyor. O zaman her siyasi parti bir diğerine kaybettirmek için sahaya çıkmış manası ortaya çıkar. Tersine biz kimsenin kazanması ya da kaybetmesi üzerine kendimizi konumlandırmıyoruz. Bizim nihai amacımız, halkımızı ahlaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmaktır” şeklinde konuştu.

“31 Mart seçimlerine Köyceğiz’de hazırız”

Seçim sürecinin başlamasının ardından hem saha çalışmalarına hem de vatandaş ziyaretlerine hızlı bir şekilde başladıklarını söyleyen Ömer Faruk Öge sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Köyceğiz’de 31 Mart için hazırlıklarımızı ilk günkü aşk ve şevkle sürdürüyoruz. Biz halkımıza kendimizi anlatıyoruz, ne yapmak istediğimizi onlarla paylaşıyoruz. Doğrusu hiç beklemediğimiz kadar büyük bir teveccüh gördüğümüzü belirtmek isterim. Şu ana kadar hem saha çalışmalarında hem de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde gördük ki halkımız yeni bir söyleme ihtiyaç duyuyor. Biz de hem partimiz olarak hem de Köyceğiz olarak milletimizin beklentilerine cevap verebilmek için gece gündüz çalışacağımızın sözünü veriyoruz.”

“Aldatmayacağız ve Aldanmayacağız”

Göreve gelmeleri halinde vatandaşların faydasına olacak projeleri gerçekleştirmeye ve halkın acil çözüm bekleyen sorunlarına çare üretmeye odaklanacaklarını belirten Ömer Faruk Öge sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Biz ahlaklı belediyecilik sloganıyla bu yola çıktık. Milletimize şu sözü gönül rahatlığıyla veriyoruz, mücahit görünüp müteahhit olmayacağız, fakirin, öksüzün, yetimin hakkına el sürdürmeyeceğiz, Harun gibi gelip Karun gibi yaşamayacağız, ilk icraatımız belediyenin kapısına “Rüşvet alan da veren de melundur” yazısını asmak olacak. Devlet malına el uzatılmasına müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”