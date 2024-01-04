“Belediye Borç Batağında mı?”

Seydikemer Belediyesi’nin SGK prim borçlarına karşılık belediyenin elindeki bazı taşınmazları Muğla Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi maddesini yeni yılın ilk meclis toplantısının gündemine almasına bazı vatandaşlar ve siyasi partiler sert tepki göstermişlerdi. Özellikle DEVA Partisi Seydikemer Kurucu İlçe Başkanı Orhan Ustaoğlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Aziz Güzel’in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen devir işlemi gelen tepkiler üzerine meclis gündeminden oy birliğiyle çıkarıldı. Bazı vatandaşlar “Her şeyi bitirdiler şimdi de belediye taşınmazlarına göz dikmişlerdi, birileri paylaşmasa haberimiz bile olmayacak” derlerken bazı vatandaşlar ise “Belediyeyi arpalığa çevirdiler. Kendilerine yakın kimseleri doldurdular şimdi de SGK prim borçlarını ödeyemiyoruz diyorlar. Yazıklar olsun!” sözleriyle duruma olan tepkilerini dile getirdiler. Belediyeye ait gayrimenkullerin prim borçları karşılığında Muğla Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinin iptali akıllara şu soruyu getirdi: “Maden devredilmeden de işinizi çözebiliyordunuz neden devretmeye kalkıştınız? Yok devredilmesi elzem idiyse halkın tepkisinden çekindiğiniz için mi iptal ettiniz?”

“Saklıkent’in gelirini ne yapıyorlar?”

Seydikemer Belediyesi’nin bazı taşınmazları SGK prim borçlarına karşılık olarak Muğla Sosyal Güvenlik Kurumuna devretmeyi Ocak ayı meclis gündemine alması ilçede herkesin tepkisini çekmişti. Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Arkadaş, burada belediyenin bir yanlışına tepki gösterdiğin zaman seni iki dakikada aforoz ediyorlar. Esnaf bile senden alışveriş yapmakta tereddüt ediyor. Yaşıyoruz biz bunları. O yüzden benim adımı kullanmayın. Bakın size basit bir şey söylemek istiyorum, bizim ilçemizde Saklıkent gibi bir turizm değeri var mı? Var. Buranın geliri bile bu ilçeyi ihya eder. Sonra alınan vergileri ekle buna, diğer turistik alanların gelirlerini ekle. Devlet katkısını ekle. Peki, bu kadar para nereye gidiyor? Belediye şeffaf değil. Bakın kamuoyuna Saklıkent’in yıllık bilançolarını bile açıklamıyorlar. Şu Tlos mudur nedir bahsedilen şirket. Ne yapar bu şirket, yıllık geliri nedir, gideri nedir kimse bir şey biliyor mu? Hayır. Siz belediyeyle ilgili 2022 Sayıştay raporunu bir inceleyin ne demek istediğimi anlarsınız.”

“Bu meclis üyeleri ne iş yapar?”

Konuşmasında ilçede olup bitenlerle ilgili hiçbir konuda görüş belirtemeyen meclis üyelerine de tepki gösteren vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim Allah’a emanet meclis üyelerimiz var. Ya insan tek bir konuda görüş belirtmez mi? Hepsi huzursuz kimselermiş demek ki, huzur haklarını alıp alıp yerlerine oturmuşlar. Tek bir konuda bile bir meclis oturumunda öneri sunmayan meclis üyeleri olur mu? Hadi AKP Meclis üyelerini bir kenara bırak, orada CHP’si var, İYİ Partili olanı var. E, ne işe yarıyor bu insanlar hiçbir konuda görüş belirtmeyeceklerse? Neden oradalar? Ben şimdi merak ediyorum, bu meclis oturumunda belediye gayrimenkullerinin devri maddesi gündemden çıkarılmış veya iptal edilmiş her neyse. Peki, orada tek bir muhalif meclis üyesi çıkıp “Sayın başkan, madem devir işlemi olmadan da bu iş çözülebiliyorsa neden devretmeye kalkıştınız? Yok devir elzem bir durum ise neden iptal ediyorsunuz? Vatandaşın tepkisinden mi korktunuz?” diye soramıyor mu? Yazık gerçekten bu ilçenin haline.”

“Daha önce vergi rekortmeni ödülü almış”

Belediyenin ve Tlos şirketinin SGK borçları nedeniyle belediye mülklerinden bazılarının Muğla Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinin Ocak ayı meclis gündemine alınması bazı soruları da beraberinde getirdi. 2019’da kurumlar vergisi rekortmeni olarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüle layık görülen Tlos şirketinin 4 yılda çalışanların SGK prim borçlarını ödeyemez hale getirilmesi şaşkınlıkla karşılanırken konuyla ilgili vatandaşlar belediyeden bir açıklama beklediklerini dile getirdiler.

Aziz Güzel: “SGK prim borçları taksitlendirilemez miydi?”

Belediyenin SGK prim borçları karşılığında bazı taşınmazlarını Muğla Sosyal Güvenlik Kurumuna devretmeyi meclis gündemine almasına en sert tepki gösteren isimlerden biri de Saadet Partisi Seydikemer İlçe Başkanı Aziz Güzel’di. Aziz Güzel sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında belediyeye bazı sorular yönelterek yanıt beklediklerini belirtmişti. İşte Aziz Güzel’in kendi sosyal medya hesabından belediyeye yönelttiği o sorulardan bazıları:

1-Gerek belediyenin gerekse Tlos isimli şirketin SGK prim borçlarının zamanında indirimli olarak ödenmemesinin sebebi nedir?

2-Belediye SGK prim borçlarıyla ilgili yapılandırma başvurusu yapmış mıdır? Yapmadıysa bunun gerekçesi nedir?

3-Tlos belediye iştiraki şirketin yıllık bilançoları Seydikemer halkına neden açıklanmıyor?

4-Ödenmeyen SGK prim borçlarına aylık ne kadar faiz işletilmiştir ve şu ana kadar işletilen faiz toplamının miktarı nedir?

5-Belediye başkanı Bayram Önder Akdenizli 2023 Aralık ayı belediye meclis toplantısında belediyenin ve Tlos şirketinin kasasında para olduğunu söylemiş ve bu ifadeleri kayıtlara geçmiştir. Belediyenin ve şirketin kasa, banka hesaplarında ne kadar paraları bulunmaktadır ve neden SGK ödemesi yapılmayarak mülkiyeti tüm vatandaşlarımıza ait olan belediye arazilerinin devredilmesi sıradan bir iş olarak görülmektedir?

10. Belediyenin ve Tlos şirketinin hesaplarında bulunan paralar aktif hareketleriyle birlikte açıklanmış mıdır? Açıklanmadıysa ayrı ayrı yazılı olarak açıklanmasını talep ediyoruz.

11. Seydikemer belediyesinin ve Tlos şirketinin ay ay çalışan sayısı Sgk prim detayları, gelirleri ve giderleri yıl sonunda vatandaşlarımızla paylaşılacak mıdır?

12. ⁠daha önce sgk ya , prim borcu karşılığında yer gösterilmiş midir?

Gösterilmişse bu yerlerin şu anki mülkiyeti ne durumdadır?