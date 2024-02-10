MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökova Körfezinin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Milas’ın Ören Mahallesinde başlatılan kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor. Ören’de yapılan kanalizasyon hattı ile bölgenin doğasının korunması amaçlanıyor.

58 BİN METRE ÇALIŞMA YAPILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ören mahallesinde başlatılan 212 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen 58 bin metre uzunluğunda ki kanalizasyon hattının 23 bin 908 metresi, 460 adet muayene bacası, kazı çalışmaları sırasında bozulan yollarda ise 70 bin metre asfalt kaplama çalışması tamamlandı.

İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören’de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapacak. 115 Milyon TL’ye mal olacak Tesis 4.000 m3/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.