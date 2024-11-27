Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığına Kadir Sarıhan’ın atanmasına tepki gösteren parti içindeki küçük bir grup önce imza kampanyası başlattı ardından da Şehit Fethi Bey Parkında toplanarak basın açıklaması yaptılar. Toplantıyla ilgili sosyal medyadan da duyuru yapan grubun içerisinde MHP kanadından hiç kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

“Hiç kimse seçimi bunlar yüzünden kaybettik demedi”

Kadir Sarıhan’ın ilçe başkanı olarak atanmasına karşı çıkan grubun tutumunu analiz içeren bir paylaşımda bulunan Gazeteci Orhan Okutan paylaşımında “Bu adamlar 2019 ve 2023 seçimlerinde partinin seçimi kaybetme sebebi olarak Kadir Sarıhan’ı gösteriyorlar ancak bu güne kadar hiç birisi çıkıp seçimi bunlar yüzünden kaybettik, bunlar partimizden gitsinler demediler” dedi. AK Parti geleneğinde bu güne kadar ilçe başkanlığı seçimlerine birden fazla adayla girildiğinin veya atanan bir adaya karşı imza kampanyası düzenlendiğinin görülmediğini belirten Orhan Okutan paylaşımında Kadir Sarıhan’ın ilçe başkanlığına karşı çıkan grubu harekete geçiren asıl sebebin ne olduğunu sorgulayarak “Parti çıkarı mı yorgan kavgası mı?” diye sordu.

“Danışmanların orada olması vekillerin ne düşündüğünü gösterir”

Kadir Sarıhan’ın ilçe başkanlığına atanmasının ardından bir grup partilinin imza kampanyası başlatmasıyla ilgili vekillerin herhangi bir açıklamasının bulunmadığına dikkat çeken Orhan Okutan “Bu olaylar yaşanırken milletvekillerinin ortada gözükmemesine rağmen danışmanlarının ve yakınlarının tepki gösteren azınlık içinde yer almaları vekillerin ne düşündüğü hakkında da bize ipucu vermektedir” dedi. Orhan Okutan paylaşımının devamında ise şu dikkat çekici ifadelere yer veriyor: “AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile Kadir Sarılan arasında geçmişte bir anlaşmazlık yaşandığı biliniyor. Bu anlaşmazlık Kadem Mete’nin il başkanlığı döneminde yaşanmış, sonrasında da Kadir Sarıhan partiden ihraç edilmişti. Diğer vekil Yakup Otgöz’ün de tarafı belli görünüyor zira tepki gösterenler arasında danışmanı Mustafa Ali Türkkan dahil birçok yakını bulunuyordu.”

“Küçük isyancılar ağır ithamlarda bulunuyorlar”

Kadir Sarıhan’ın ilçe başkanlığına karşı çıkmak için Şehit Fethibey Anıtının önünde bir araya gelen grubu “Küçük isyancılar” olarak nitelendiren Gazeteci Orhan Okutan “Toplanan bu gruptaki partililer AK Parti Fethiye ilçe teşkilatının eş başkanlık sistemiyle yönetileceğini söylüyorlar, teşkilat bazı odakların eline geçecek diyorlar. Anlaşılan o ki hedeflerinde son yerel seçimlerde AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın var” ifadelerini kullanıyor.

“Müftünün tayin olayında bu grubun parmağı mı var?”

Paylaşımının devamında “Biraz da geçmişi hatırlayalım” başlığıyla önceki dönem Fethiye müftülerinden birinin tayinin çıkartılması konusuna da değinen Gazeteci Orhan Okutan “Kadir Sarıhan’ın ilçe başkanlığı döneminde siyaseti ticari gelir için yaptığı iddia edilen bir kesimin dönemin Fethiye müftüsünü başka bir ile tayin ettirdikleri iddiası hala hafızalarda. Siyaseti rant için yapan bazı siyasetçilerin istediklerini yapmayan dönemin Fethiye müftüsünün tayinini başka bir ile çıkarttıkları hususu herkesin malumudur. Hatta dönemin MHP İlçe Başkanı Osman Cura bu konuyla ilgili “Siyasilerin görevi çıkarlarına hizmet etmeyen kamu çalışanını sürgün etmek değildir. Sayın müftümüzün yaptığı bir yolsuzluk mu var? Kamu malına zarar mı vermiş? Haksızlık mı yapmış? Varsa bunu ispatlayın, ispatlayamazsanız sizlerin yaptıklarını ve ticari bağlantılarınızı pazartesi günü basına belgeleriyle açıklayacağım” demişti. Ama açıklamadı” dedi.