31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ortaca’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giriyor.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday çıktı.

İşte, Ortaca Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

AYKUP EGE AVŞAROĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

Duran Can Arslan Serbest Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

EVREN TEZCAN

BELEDİYE MECLİSİ

Haluk Gürel Serbest Ortaokul/Lise Selda Çetintürk Esnaf Ortaokul/Lise Bayram Töz Emekli Ortaokul/Lise Hüsnü Sarı Emekli Ortaokul/Lise Can Sarol Avukat Üniversite/Yüksekokul Nejlin Yalçın Kk Başkanı İlkokul Ünal Yağız Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Ali Mürşit Yağmur Otel İşletmecisi Ortaokul/Lise Zümrüt Avcı Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul Cevat Durna Emekli Ortaokul/Lise Şehnaz Aybey Emekli Ortaokul/Lise Cemil Baş Emekli Üniversite/Yüksekokul İlhan Karadavut Emekli Asker Üniversite/Yüksekokul Çağdaş Bulut İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Gökhan Uygun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Sevim Elkırmış Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul Mutlu Aydoğan Minübüs İşletmeciliği Ortaokul/Lise Hulusi Türköz Çiftçi Ortaokul/Lise Mehmetali Okur Güvenlik Görevlisi Üniversite/Yüksekokul Kerem Uysal Serbest Üniversite/Yüksekokul Ayşe Türkmen Esnaf İlkokul Umut Şaşmaz Elektrik Teknikeri Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Emre Acar Mimar Üniversite/Yüksekokul Aydın Kadirhan Emekli Ortaokul/Lise İbrahim İlhan Esnaf Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

ÇETİN TATLI

BELEDİYE MECLİSİ

Samet Utku Aydın Elektrikçi Üniversite/Yüksekokul Şebnem Gündüz Eğitmen Üniversite/Yüksekokul Mehmet Ünal Serbest Üniversite/Yüksekokul

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Emine Uzun Serbest Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

İBRAHİM TAŞAR

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

HÜSNİYE KAYA

BELEDİYE MECLİSİ

Medeni Ateş İşçi Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

ERCAN CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

Emrullah Aşkın Esnaf Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

RECEP GÜNEŞ

BELEDİYE MECLİSİ

Ersen Bağ Serbest Ortaokul/Lise Hüseyin Metin Serbest İlkokul Ali Baha Baran Serbest Ortaokul/Lise Zafer Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul Ayşegül Acar Serbest Üniversite/Yüksekokul Selami Buğra Demirel Serbest Üniversite/Yüksekokul Şevval Okur Serbest Üniversite/Yüksekokul Serdar Şen Serbest Ortaokul/Lise Can Taç Serbest Ortaokul/Lise Mutlu Çimen Serbest Ortaokul/Lise Cengiz Çoban Serbest Üniversite/Yüksekokul Nasuf Durdu Serbest İlkokul Abdullah Aykan Çakır Serbest Üniversite/Yüksekokul Fatih Yıldırım Serbest Üniversite/Yüksekokul Mehmet Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul Sergül Aydın Serbest İlkokul Melek Tımbıl Serbest Ortaokul/Lise Serdal İpek Serbest Ortaokul/Lise Feriştah Kayalıoğlu Serbest Ortaokul/Lise Murat Yavuz Serbest Ortaokul/Lise Gülnaz Orhan Serbest Ortaokul/Lise Özge Atay Serbest Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Metin Yıldırım Serbest Ortaokul/Lise Ramazan Ayhan Serbest İlkokul Ramazan Özdemir Serbest Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

MUSTAFA ÖLEMEZ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ALİM UZUNDEMİR

BELEDİYE MECLİSİ

Yunus Erpek Serbest Üniversite/Yüksekokul Mahmut Şener Ceylan Mimar Üniversite/Yüksekokul Tarık Özalp Serbest Üniversite/Yüksekokul Bekir Türköz Serbest Ortaokul/Lise Ahmet Orhan Serbest Ortaokul/Lise Bayram Çengel Serbest Ortaokul/Lise Ayfer Var Serbest Ortaokul/Lise Metin Tunçer Serbest Üniversite/Yüksekokul Abdurrahman Özcan Serbest Ortaokul/Lise Mehmet Tütüniçer Serbest Ortaokul/Lise Mehmet Nuri Özdemir Serbest İlkokul Mutlu Balcı Esnaf Üniversite/Yüksekokul Elvan Yüksel Serbest İlkokul Fatih Göltaş Müteahhit Üniversite/Yüksekokul Murat Akçil Serbest Üniversite/Yüksekokul Mustafa Sakaoğlu Serbest Ortaokul/Lise Ali Küpeli Serbest İlkokul Nurgül Tosun Serbest Ortaokul/Lise Tarık Kaya Serbest Ortaokul/Lise Nejdet Deryalar Serbest Ortaokul/Lise Sunay Aydoğan Serbest Ortaokul/Lise Ali Can Gün Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Volkan Metin Serbest Üniversite/Yüksekokul Cengiz Şatır Serbest Üniversite/Yüksekokul Bülent Öztürk Serbest Ortaokul/Lise

SAADET PARTİSİ

MURAT İKİZ

Hayrettin Yaya Emekli Ortaokul/Lise

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

Akile Tonbak Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NEZAKET ÜNAL

BELEDİYE MECLİSİ

Ömür Tanyıldızı Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Nafi Erdoğan Ticaret Ortaokul/Lise Cem Uğur Sistem Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Cennet Kara Cireli Kuaför Ortaokul/Lise Hüsniye Gedik Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Atila Erkan Esnaf Ortaokul/Lise İpek Karabulut Turizm Emekçisi İlkokul Serdar Kaşıkçı Turizm Emekçisi Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

FATMA ASLAN

BELEDİYE MECLİSİ

Abdullah Altan Özkaya Hekim Üniversite/Yüksekokul Erdem Emrah Kaya Serbest Üniversite/Yüksekokul Akın Akbulut İşçi Ortaokul/Lise Süleyman Çakır Muhasebeci Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

SELAHATTİN KOZAK

Ali Özcan Üniversite/Yüksekokul Emine Altan Ortaokul/Lise Seyhan Karabağ Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ABDULLAH YAMAÇ

BELEDİYE MECLİSİ

Oğuzhan Kaplan Esnaf Üniversite/Yüksekokul Tuncay Elçin Esnaf İlkokul Ali Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

AHMET ÇÖMEN

BELEDİYE MECLİSİ

Ayhan İşleyen Müteaahhit Ortaokul/Lise Mesut Soydan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Erhan Erfidan Esnaf Ortaokul/Lise Gülbahar Aksoy Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul Sabahattin Güçlü Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

CEMİL DURMUŞ

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Bayram Çelik Serbest Ortaokul/Lise