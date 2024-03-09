31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ortaca’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giriyor.
Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday çıktı.
İşte, Ortaca Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
AYKUP EGE AVŞAROĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Duran Can Arslan Serbest Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
EVREN TEZCAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Haluk Gürel Serbest Ortaokul/Lise
- Selda Çetintürk Esnaf Ortaokul/Lise
- Bayram Töz Emekli Ortaokul/Lise
- Hüsnü Sarı Emekli Ortaokul/Lise
- Can Sarol Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Nejlin Yalçın Kk Başkanı İlkokul
- Ünal Yağız Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ali Mürşit Yağmur Otel İşletmecisi Ortaokul/Lise
- Zümrüt Avcı Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Cevat Durna Emekli Ortaokul/Lise
- Şehnaz Aybey Emekli Ortaokul/Lise
- Cemil Baş Emekli Üniversite/Yüksekokul
- İlhan Karadavut Emekli Asker Üniversite/Yüksekokul
- Çağdaş Bulut İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Gökhan Uygun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Sevim Elkırmış Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul
- Mutlu Aydoğan Minübüs İşletmeciliği Ortaokul/Lise
- Hulusi Türköz Çiftçi Ortaokul/Lise
- Mehmetali Okur Güvenlik Görevlisi Üniversite/Yüksekokul
- Kerem Uysal Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Ayşe Türkmen Esnaf İlkokul
- Umut Şaşmaz Elektrik Teknikeri Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Emre Acar Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Aydın Kadirhan Emekli Ortaokul/Lise
- İbrahim İlhan Esnaf Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
ÇETİN TATLI
BELEDİYE MECLİSİ
- Samet Utku Aydın Elektrikçi Üniversite/Yüksekokul
- Şebnem Gündüz Eğitmen Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Ünal Serbest Üniversite/Yüksekokul
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Emine Uzun Serbest Üniversite/Yüksekokul
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
İBRAHİM TAŞAR
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
HÜSNİYE KAYA
BELEDİYE MECLİSİ
- Medeni Ateş İşçi Ortaokul/Lise
HÜR DAVA PARTİSİ
ERCAN CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Emrullah Aşkın Esnaf Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
RECEP GÜNEŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ersen Bağ Serbest Ortaokul/Lise
- Hüseyin Metin Serbest İlkokul
- Ali Baha Baran Serbest Ortaokul/Lise
- Zafer Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Ayşegül Acar Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Selami Buğra Demirel Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Şevval Okur Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Serdar Şen Serbest Ortaokul/Lise
- Can Taç Serbest Ortaokul/Lise
- Mutlu Çimen Serbest Ortaokul/Lise
- Cengiz Çoban Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Nasuf Durdu Serbest İlkokul
- Abdullah Aykan Çakır Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Fatih Yıldırım Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Sergül Aydın Serbest İlkokul
- Melek Tımbıl Serbest Ortaokul/Lise
- Serdal İpek Serbest Ortaokul/Lise
- Feriştah Kayalıoğlu Serbest Ortaokul/Lise
- Murat Yavuz Serbest Ortaokul/Lise
- Gülnaz Orhan Serbest Ortaokul/Lise
- Özge Atay Serbest Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Metin Yıldırım Serbest Ortaokul/Lise
- Ramazan Ayhan Serbest İlkokul
- Ramazan Özdemir Serbest Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
MUSTAFA ÖLEMEZ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
ALİM UZUNDEMİR
BELEDİYE MECLİSİ
- Yunus Erpek Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Mahmut Şener Ceylan Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Tarık Özalp Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Bekir Türköz Serbest Ortaokul/Lise
- Ahmet Orhan Serbest Ortaokul/Lise
- Bayram Çengel Serbest Ortaokul/Lise
- Ayfer Var Serbest Ortaokul/Lise
- Metin Tunçer Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Abdurrahman Özcan Serbest Ortaokul/Lise
- Mehmet Tütüniçer Serbest Ortaokul/Lise
- Mehmet Nuri Özdemir Serbest İlkokul
- Mutlu Balcı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Elvan Yüksel Serbest İlkokul
- Fatih Göltaş Müteahhit Üniversite/Yüksekokul
- Murat Akçil Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Sakaoğlu Serbest Ortaokul/Lise
- Ali Küpeli Serbest İlkokul
- Nurgül Tosun Serbest Ortaokul/Lise
- Tarık Kaya Serbest Ortaokul/Lise
- Nejdet Deryalar Serbest Ortaokul/Lise
- Sunay Aydoğan Serbest Ortaokul/Lise
- Ali Can Gün Serbest Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Volkan Metin Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Cengiz Şatır Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Bülent Öztürk Serbest Ortaokul/Lise
SAADET PARTİSİ
MURAT İKİZ
- Hayrettin Yaya Emekli Ortaokul/Lise
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Akile Tonbak Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
NEZAKET ÜNAL
BELEDİYE MECLİSİ
- Ömür Tanyıldızı Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Nafi Erdoğan Ticaret Ortaokul/Lise
- Cem Uğur Sistem Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Cennet Kara Cireli Kuaför Ortaokul/Lise
- Hüsniye Gedik Serbest Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Atila Erkan Esnaf Ortaokul/Lise
- İpek Karabulut Turizm Emekçisi İlkokul
- Serdar Kaşıkçı Turizm Emekçisi Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
FATMA ASLAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Abdullah Altan Özkaya Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Erdem Emrah Kaya Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Akın Akbulut İşçi Ortaokul/Lise
- Süleyman Çakır Muhasebeci Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
SELAHATTİN KOZAK
- Ali Özcan Üniversite/Yüksekokul
- Emine Altan Ortaokul/Lise
- Seyhan Karabağ Üniversite/Yüksekokul
YENİDEN REFAH PARTİSİ
ABDULLAH YAMAÇ
BELEDİYE MECLİSİ
- Oğuzhan Kaplan Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Tuncay Elçin Esnaf İlkokul
- Ali Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
AHMET ÇÖMEN
BELEDİYE MECLİSİ
- Ayhan İşleyen Müteaahhit Ortaokul/Lise
- Mesut Soydan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Erhan Erfidan Esnaf Ortaokul/Lise
- Gülbahar Aksoy Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul
- Sabahattin Güçlü Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
CEMİL DURMUŞ
BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI
Bayram Çelik Serbest Ortaokul/Lise