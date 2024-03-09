31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ortaca’de 15 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  1 kişi de Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giriyor.

Belediye Meclisi’ne ise 15 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday çıktı.

İşte, Ortaca Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

AYKUP EGE AVŞAROĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Duran Can Arslan Serbest Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

EVREN TEZCAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Haluk Gürel Serbest Ortaokul/Lise
  2. Selda Çetintürk Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Bayram Töz Emekli Ortaokul/Lise
  4. Hüsnü Sarı Emekli Ortaokul/Lise
  5. Can Sarol Avukat Üniversite/Yüksekokul
  6. Nejlin Yalçın Kk Başkanı İlkokul
  7. Ünal Yağız Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  8. Ali Mürşit Yağmur Otel İşletmecisi Ortaokul/Lise
  9. Zümrüt Avcı Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  10. Cevat Durna Emekli Ortaokul/Lise
  11. Şehnaz Aybey Emekli Ortaokul/Lise
  12. Cemil Baş Emekli Üniversite/Yüksekokul
  13. İlhan Karadavut Emekli Asker Üniversite/Yüksekokul
  14. Çağdaş Bulut İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  15. Gökhan Uygun İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  16. Sevim Elkırmış Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul
  17. Mutlu Aydoğan Minübüs İşletmeciliği Ortaokul/Lise
  18. Hulusi Türköz Çiftçi Ortaokul/Lise
  19. Mehmetali Okur Güvenlik Görevlisi Üniversite/Yüksekokul
  20. Kerem Uysal Serbest Üniversite/Yüksekokul
  21. Ayşe Türkmen Esnaf İlkokul
  22. Umut Şaşmaz Elektrik Teknikeri Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Emre Acar Mimar Üniversite/Yüksekokul
  2. Aydın Kadirhan Emekli Ortaokul/Lise
  3. İbrahim İlhan Esnaf Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

ÇETİN TATLI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Samet Utku Aydın Elektrikçi Üniversite/Yüksekokul
  2. Şebnem Gündüz Eğitmen Üniversite/Yüksekokul
  3. Mehmet Ünal Serbest Üniversite/Yüksekokul

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Emine Uzun Serbest Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

İBRAHİM TAŞAR

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

HÜSNİYE KAYA

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Medeni Ateş İşçi Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

ERCAN CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Emrullah Aşkın Esnaf Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

RECEP GÜNEŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ersen Bağ Serbest Ortaokul/Lise
  2. Hüseyin Metin Serbest İlkokul
  3. Ali Baha Baran Serbest Ortaokul/Lise
  4. Zafer Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
  5. Ayşegül Acar Serbest Üniversite/Yüksekokul
  6. Selami Buğra Demirel Serbest Üniversite/Yüksekokul
  7. Şevval Okur Serbest Üniversite/Yüksekokul
  8. Serdar Şen Serbest Ortaokul/Lise
  9. Can Taç Serbest Ortaokul/Lise
  10. Mutlu Çimen Serbest Ortaokul/Lise
  11. Cengiz Çoban Serbest Üniversite/Yüksekokul
  12. Nasuf Durdu Serbest İlkokul
  13. Abdullah Aykan Çakır Serbest Üniversite/Yüksekokul
  14. Fatih Yıldırım Serbest Üniversite/Yüksekokul
  15. Mehmet Yılmaz Serbest Üniversite/Yüksekokul
  16. Sergül Aydın Serbest İlkokul
  17. Melek Tımbıl Serbest Ortaokul/Lise
  18. Serdal İpek Serbest Ortaokul/Lise
  19. Feriştah Kayalıoğlu Serbest Ortaokul/Lise
  20. Murat Yavuz Serbest Ortaokul/Lise
  21. Gülnaz Orhan Serbest Ortaokul/Lise
  22. Özge Atay Serbest Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Metin Yıldırım Serbest Ortaokul/Lise
  2. Ramazan Ayhan Serbest İlkokul
  3. Ramazan Özdemir Serbest Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

MUSTAFA ÖLEMEZ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ALİM UZUNDEMİR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yunus Erpek Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Mahmut Şener Ceylan Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. Tarık Özalp Serbest Üniversite/Yüksekokul
  4. Bekir Türköz Serbest Ortaokul/Lise
  5. Ahmet Orhan Serbest Ortaokul/Lise
  6. Bayram Çengel Serbest Ortaokul/Lise
  7. Ayfer Var Serbest Ortaokul/Lise
  8. Metin Tunçer Serbest Üniversite/Yüksekokul
  9. Abdurrahman Özcan Serbest Ortaokul/Lise
  10. Mehmet Tütüniçer Serbest Ortaokul/Lise
  11. Mehmet Nuri Özdemir Serbest İlkokul
  12. Mutlu Balcı Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  13. Elvan Yüksel Serbest İlkokul
  14. Fatih Göltaş Müteahhit Üniversite/Yüksekokul
  15. Murat Akçil Serbest Üniversite/Yüksekokul
  16. Mustafa Sakaoğlu Serbest Ortaokul/Lise
  17. Ali Küpeli Serbest İlkokul
  18. Nurgül Tosun Serbest Ortaokul/Lise
  19. Tarık Kaya Serbest Ortaokul/Lise
  20. Nejdet Deryalar Serbest Ortaokul/Lise
  21. Sunay Aydoğan Serbest Ortaokul/Lise
  22. Ali Can Gün Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Volkan Metin Serbest Üniversite/Yüksekokul
  2. Cengiz Şatır Serbest Üniversite/Yüksekokul
  3. Bülent Öztürk Serbest Ortaokul/Lise

SAADET PARTİSİ

Bodrum Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Bodrum Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları

MURAT İKİZ

  1. Hayrettin Yaya Emekli Ortaokul/Lise

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Akile Tonbak Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NEZAKET ÜNAL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ömür Tanyıldızı Makine Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Nafi Erdoğan Ticaret Ortaokul/Lise
  3. Cem Uğur Sistem Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  4. Cennet Kara Cireli Kuaför Ortaokul/Lise
  5. Hüsniye Gedik Serbest Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Atila Erkan Esnaf Ortaokul/Lise
  2. İpek Karabulut Turizm Emekçisi İlkokul
  3. Serdar Kaşıkçı Turizm Emekçisi Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

FATMA ASLAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Abdullah Altan Özkaya Hekim Üniversite/Yüksekokul
  2. Erdem Emrah Kaya Serbest Üniversite/Yüksekokul
  3. Akın Akbulut İşçi Ortaokul/Lise
  4. Süleyman Çakır Muhasebeci Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

SELAHATTİN KOZAK

  1. Ali Özcan Üniversite/Yüksekokul
  2. Emine Altan Ortaokul/Lise
  3. Seyhan Karabağ Üniversite/Yüksekokul

YENİDEN REFAH PARTİSİ

ABDULLAH YAMAÇ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Oğuzhan Kaplan Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  2. Tuncay Elçin Esnaf İlkokul
  3. Ali Yıldırım Esnaf Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

AHMET ÇÖMEN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ayhan İşleyen Müteaahhit Ortaokul/Lise
  2. Mesut Soydan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  3. Erhan Erfidan Esnaf Ortaokul/Lise
  4. Gülbahar Aksoy Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul
  5. Sabahattin Güçlü Peyzaj Mimarı Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

CEMİL DURMUŞ

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Bayram Çelik Serbest Ortaokul/Lise