Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Burak Kaplan, yaptığı açıklamada, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve ekibinin, Ortaca’nın en değerli ve Ortacalılar için yeni alanlar kurarak vatandaşlara hizmet noktası için kıymetli olan alanın Muğla Büyükşehir Belediyesine şartsız, koşulsuz, projesiz ve plansız tahsisine yetki verildiğini iddia etmişti. Konu hakkında Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan’dan yazılı açıklama geldi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan açıklamasında, “Sevgili Ortacalı Hemşehrilerimiz, tüm paydaşlarımızla yönettiğimiz ilçemizin tüm alınan kararlarında öncelikle Ortaca’ nın menfaatlerini gözetmeyi ilke edinerek yola çıktık. Bu ilkemizden de taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında ‘Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve ekibinin, Ortaca’nın en değerli alanını Muğla Büyükşehir Belediyesine şartsız, koşulsuz, projesiz ve plansız tahsisine yetki vermesine’ ilişkin yapılan maksatlı haberlerin, doğruyu yansıtmadığı gerekçesi ile kıymetli hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi elzem hale gelmiştir” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar aldıkları tüm kararlarda şartsız, koşulsuz, plansız ve projesiz hiçbir karar almadıklarını belirten Başkan Tezcan, “Bu konuda da doğru adımları Ortaca’nın menfaatleri doğrultusunda almaya kararlıyız. Daha henüz süreç devam ederken yangından mal kaçırır gibi yapılan bu haberleri maksatlı ve iyi niyetten yoksun buluyoruz. Zira ilgili konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile bugün karşılıklı görüşmeler esnasında yapılan bu haberlerin kime ve neye hizmet ettiği halkımızın malumudur. Tıpkı bizim gibi Ortaca’ nın menfaatlerini önceleyen ve önemseyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve Ortaca Belediye Başkanımız Sayın Evren Tezcan ile ekibi arasında yapılan görüşmeler son derece olumlu geçmiştir. Ortaca’ nın menfaatleri neyi gerektiriyorsa bu doğrultuda hareket edeceğimiz konusunda halkımız müsterih olsun” dedi.