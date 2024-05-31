1000A Yapı Ortaca Belediyespor’da kongre tarihi belli oldu. Kulüp, 21 Haziran’da seçimli Olağan Genel Kurul için ilk toplantısını yaparken, yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 1 hafta sonra yani 28 Haziran Cuma günü Ortaca Belediyespor tesislerinde çoğunluk aranmaksızın kongresini yapacak.

Seçim öncesi yaptığı siyasi paylaşımları ile gündeme gelen ve belli çevrelerden büyük tepki çeken Kulüp Başkanı Erem Kaya, daha önce katıldığı bir youtube programında, başkanlığı bıraktığını ve kongreye kadar kulübü başkan olarak Yönetim Kurulu üyesi ve takımın isim sponsoru olan Çağlar Alkılı’nın götüreceğini belirtmişti.

Kongrede başkanlık adaylığı için daha önce eski yönetim kurulu üyelerinden Mutlu Aydoğan, Ferhat Ontaş ve Özkan Kalkan’ın isimleri geçerken, geçtiğimiz günlerde, yine önceki dönemlerde kulübün yönetim kurulunda bulunan İnşaat Mühendisi Fırat Erişen’in de aday olacağı öğrenilmişti.

Fırat Erişen’in geçtiğimiz günlerde Kulübe yakın isimler ve Belediye ile toplantı yaptığı ve kesin olarak aday olacağı öğrenildi. Fırat Erişen’in kongreye tek aday olarak girmesi bekleniyor.

YÖNETİM KURULU

Bu arada Erişen’in yönetim kurulunda yer alması beklenen isimler de belli olmaya başladı. Buna göre, Ali Yağız, Arif Dağdelen, Azmi Arslan, Bülent Solak, Av.Can Sarol, Hulusi Türköz, Mutlu Aydoğan, Tahsin Türkmen ve Osman Güp’ün Haziran ayında yapılacak seçimlerde yönetim kuruluna aday oldukları belirtiliyor.