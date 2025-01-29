MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesi, İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) tanıtılacak.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilecek EMİTT'te ilçenin eşsiz tatil destinasyonlarını dünya çapında tanıtma fırsatı bulacaklarını belirtti.



Ortaca'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en gözde tatil bölgelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini aktaran Tezcan, şunları kaydetti:

"Masmavi denizleri, yemyeşil doğası, tarihi zenginlikleri ve şifalı termal kaynaklarıyla Ortaca, tatilciler için adeta bir cennet. Dalyan'ın ünlü İztuzu Plajı, Sarıgerme'nin muazzam berrak suları, huzur veren koyları ve doğa harikası köyleriyle Ortaca, her yönüyle bir tatil yöresi. EMITT, ilçemizi uluslararası turizm pazarlarında tanıtmak ve Ortaca'nın farkını tüm dünyaya göstermek için mükemmel bir fırsat."