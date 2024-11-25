Bölgesel Amatör Lig’de 9.hafta maçları tamamlandı. 7.grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor, sahasında Denizli temsilcisi Sarayköyspor’u konuk etti. 5 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde Teknik Direktör Ozan Öztürk ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Mustafa Çolakoğlu’na getiren Siyah-Beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrılarak haftalar sonra 3 puanla tanıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20.dk. Ani gelişen Ortaca atağında Halil Can Durmuş’un ara pası ile ceza alanına sarkan Enes Erdal İç’in sağ çaprazdan vuruşunda Sarayköy kalecisi Burhan Berk Soylar topu kornere çeldi.

27.dk. Orta sahada topla buluşan Halil Can Durmuş, Sarayköy kalecisi Burhan’ın ileri çıktığını gördü, uzaktan vuruşunda tribünlerin gol sandığı pozisyonda top direğin hemen üstünden auta çıktı.

41.dk. Sarayköy maçtaki en net pozisyonunu yakaladı. Ani gelişen atakta eski Ortaca Belediyespor’lu Berk Saraç Ortaca defansını geçti, ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk, Kaleci Murat’ı çalımladı ve topu ağlara bıraktı ancak Berat Kubat zamanında araya girerek mutlak gol pozisyonunda topu son anda kornere çeldi.

45+2 dk. İlk yarının uzatma dakikalarında Ortaca’nın sol kanattan gelişen atağında Enes Erdal İç bıraktı, Mehmet Gülmez’in yerden pasında önce Halil Can Durmuş ardından da Emir Turgut Aydınlı dokunamayınca Ortaca mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

63 dk. Ortaca Belediyespor’da Halil Can Durmuş orta sahada topla buluştu, rakip yarı alana giren Halil Can’un uzaktan vuruşu ağlarla buluştu 1-0.

90+6 Ortaca’nın kazandığı serbest atışta Emir Turgut Aydınlı’nın vuruşu yağ ağlarda kaldı. Maç Ortaca’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonu büyük sevinç yaşayan Ortaca Belediysepor’lular soyunma odasında Kulüp Başkanı Fırat Erişen'in de doğum gününü kutladılar. Bu sonuçla Ortaca puanını 11’e yükseltti ve haftayı 10.sırada tamamladı.

YATAĞAN UZATMALARDA YIKILDI

Ortaca Belediyespor’un yer aldığı 7.grupta il sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Yatağanspor, Kuyucakspor’u konuk oldu. Haftaya Ortaca’nın 7 puan önünde giren Yatağan, 61.dakikada Kerem Can Taşkara ile 1-0 öne geçti. Ancak Kuyucak’ın 85’de Mustafa Tutar ve 90+4’de Yılmaz Lüle’nin gollerini engel olamayınca sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Yatağan 14 puanda kaldı ve 7.sıraya geriledi.

ORTACA’NIN 2 HAFTA MAÇI YOK

Ortaca Belediyespor’un bu hafta maçı yok. Siyah-Beyazlılar haftayı BAY olarak geçerken, 11.hafta maçında ise Didim’e konuk olacak ancak Aydın temsilcisi ligden çekildiği için sahadan 3-0 hükmen galip ayrılacak. Ortaca Belediyespor 8 Aralık’ta kendi sahasında Denizli İdman Yurdu’nu konuk ettiği maçta sahaya çıkacak.

Yatağanspor ise Çarşamba günü Yeşil Çivril’i konuk ederken, Pazar günü ise BAY geçecek. Yeşil-Siyahlılar ardından Sökespor’a konuk olacak.