BAL 5.hafta müsabakasında bugün oynanan karşılaşmada, Ortaca Belediyespor, lider İzmirspor'u konuk etti. Rakip takımın özellikle ilk yarıda daha iyi oynadığı karşılaşmada, daha net pozisyonlara giren ise Ortaca'ydı. Ortaca Belediyespor girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince maç 0-0 sona erdi.

Dk.16 İzmirspor ard ardına korner atışları buldu. Sol kanattan kullanılan korner atışında ceza alanına açılan ortada Ünal Kaya’nın vuruşunu direk dibinde kaleci Murat Coşkun kurtardı.

Dk.27 Ani gelişen Ortaca atağında, Emir Turgut Aydınlı sağ kanattan ceza alanına sarktı, yerden ortasında, Enes’den önce İzmir kalecisi Şener topu uzaklaştırdı.

Dk.35 Ortaca atağında ara pası ile sağ kanatta ilerleyen Emre Özsarı’nın yerden ortasında, İzmirspor’dan Onurcan Küçük’ün ters vuruşu ağlara yöneldi, kaleci Şener son anda çıkardı.

Dk. 46 İlk yarının uzatma dakikalarında Ortaca mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan yapılan ortada ceza alanı içinde yaşanan karambolde 6 pas içinde bulunan Enes Erdal İç’in vuruşunu kaleci Şener kurtardı.

Dk.59 Ortaca’nın sağ kanattan serbest atış kazandı. Erkan Kapar’ın ceza alanına ortasında Ahmet Özgür Elmas’ın kafa vuruşunu kaleci Şener kurtardı.

Maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Ortaca Belediyespor puanını 7’ye yükseltti, haftayı da 8.sırada tamamlarken, İzmirspor ise liderliği kaybetti.

Ortaca’nın bulunduğu 7.grupta mücadele eden bir diğer Muğla temsilcisi Yatağan ise Denizli İdman Yurdu deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Grupta haftanın süprizini ise Bucak Belediye Oğuzhanspor yaptı. Burdur temsilcisi Torbalıspor’u 1-0 yendi.

Grupta oynanan diğer maçlardaki sonuçlar şu şekilde;

Didim Belediye – Sökespor 0-3 (Didim ligden çekildi)

Asarlıkspor – Yeşil Çivril 2-2

Balçovaspor – Kuyucakspor 1-1

Sarayköyspor – Çeşme Belediye 1-4

MUHAMMED’DEN KÖTÜ HABER

Ortaca Belediyespor’da, Yatağanspor maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Ozan Öztürk bu maçta da cezası nedeni ile sahaya giremedi. Ozan hoca maçı yedek kulübesinin arkasındaki tellerin dışından takip etti. Bu arada yine Yatağanspor maçında takımının ilk golünü atan, 65.dakikada ise sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Emir Yıldırım’dan kötü haber geldi. Çapraz bağları koptuğu öğrenilen Muhammed’in sezonu kapattığı öğrenildi.

ORTACA ÇEŞME DEPLASMANINDA

Ortaca Belediyespor 6.hafta maçında İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor’a konuk olacak. Sezona kendi sahasında İzmir mağlubiyeti ile başlayan Çeşme, Torbalı’ya 3-1, Bucak Belediye Oğuzhanspor’a da kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Çeşme bu sezonki ilk galibiyet ve puanını bu hafta oynadığı Sarayköy’ü 4-1 yenerek kazandı.

Pazar günü Çeşme İlçe Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 14.00.