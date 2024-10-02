Kongre hazırlıkları süren Ak Parti’de hareketli saatler yaşanıyor. Son yerel seçimlerin ardından Türkiye genelinde pekçok teşkilatın yenilenmesi beklenirken, Muğla’da bazı ilçe başkanlarının istifasının istendiği iddia edilmiş, AKP Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol’da istifasını sunmuştu.

Fethiye’nin yanı sıra, Bodrum, Datça, Ortaca, Marmaris ve Dalaman İlçe Başkanlarının da istifasının istendiği iddia ediliyordu.

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken son dakika gelişmesinde Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Burak Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti;

Türkiye Cumhuriyeti AK Parti Hükümetinin en genç İlçe Başkanı olma şerefine ve gururuna nail olduğum, Gençlik Kolları Muğla İl Başkanlığı ve Ana Kademe Ortaca İlçe Başkanlığı dahil olmak üzere her kademesinde görev aldığım, büyük ve güçlü Türkiye diasporasını gerçekleştirmek için var gücümüzle canla başla çalıştığımız genel seçimlere 2 ay kala 14 Mart 2023 tarihinde atanmış olduğum Ak Parti Ortaca İlçe Başkanlığı görevimden affımı istemiş bulunmaktayım.

Görevde olduğumuz süre boyunca sadece sevdamız olan memleketimize ve hemşerilerimize hizmet etmek için mücadele verdik. Milletvekillerimizinde desteği ile kısa sürede ilçemize kazandırmış olduklarımızla heybemiz dolu bir şekilde hamdolsun bu görevi yeni bir arkadaşımıza devredeceğiz.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşı olarak, gece gündüz bizimle beraber bu davaya hizmet eden İlçe yönetim kurulu üyelerimize bu davanın omurgası olan kıymetli mahalle başkanlarımıza kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve hülasa tüm gönül verenlere sonsuz teşekkür ediyorum.

AK Partimizde makamlar mevkiler gelir geçer önemli olan millete hizmet aşkıdır biz bu minvalde durmadan yorulmadan gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık ve yine bu şarkı burada bitmez şiari ile çalışmaya devam edeceğiz.

Tek bir hemşehrimize karşı yanlışımız oldu ise affola haklarınızı helal edin selam ve dua ile;

Durmak Yok Yola Devam.