Ortaca Ülkü Ocakları Başkanlığı’na Yalçın Güme atandı. Konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Ortaca Ülkü Ocakları Başkanı Yalçın Güme, “Ülkü Ocakları Genel başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyin takdirleri Muğla Ülkü Ocakları İl başkanımız Mustafa Ata Arıcan’ın olurlarıyla Ortaca Ülkü Ocakları başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kutlu sancağı deviralmış olduğum Gökhan Özdel ve geçmiş dönemde görev almış Ortaca Ülkü Ocakları başkanlarına teşekkürü ve vefayı borç bilirim Allah hepsinden razı olsun.

O zaman diyorumki

Vakit birlik vaktidir

Vakit beraberlik vaktidir

Vakit Rahmetle kucaklaşma vaktidir

Vakit sırt sırta verme vaktidir

Vakit hareket vaktidir

Yaşasın Ülkü Ocakları” dedi.