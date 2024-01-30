2024 yılında Belediye çalışanlarının alacağı zam oranları belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı maaşlarını en düşük 25 bin 997 lira, en yüksek ise 36 bin 222 lira olarak belirlemişti.

Geçtiğimiz günlerde Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan yaptığı açıklamada 2024 maaşlarını açıkladı. Buna göre Köyceğiz’de en düşük maaş 40 bin liranın üstünde oldu. Başkan Ceylan yaptığı açıklamada, “Bekar bir işçi 40.286,51 TL, bir çocuklu Aile yardımsız maaş alan bir işçimiz 40.440,00 TL, bir çocuklu eşi çalışmayan işçimiz 42.205,68TL, iki çocuklu eşi çalışmayan işçimiz 42.395,90 TL alacak olup yılda dört defa12.400,00 TL ikramiye olmak üzere ve çalışanlarımıza 2024'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına da yansıtılacaktır” dedi.

Büyükşehir’i geçen bir diğer ilçe ise Ortaca oldu. Cumartesi günü sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca Belediye yetkilileri ve Sendika temsilcileri yine bir araya geldiler ve anlaşma sağlandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, işçilere yaptığı açıklamada 2024 yılında yapılan zammı açıkladı.

Ortaca Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, işçilerin Belediyeyi bir işyeri gibi düşünmesini isteyerek, “Ne kadar cironuz, bütçeniz var ona göre hesapladık” dedi ve Cumartesi günü belirlenen zammı bazı işçilerin kabul etmediğini belirtti.

Konuşmasında Ortaca Belediyesi’nin 21,5 millyon lira maaş ödediğini belirten Alim Uzundemir, “İller Bankası’ndan gelen para 10 milyon lira. 11,5 milyon lira belediyenin para kazanması lazım. Bu sadece para kazanmakla olmaz giderleri de kısmamız lazım” dedi. Başkan Uzundemir’in ayrıca “Belki kazanır belki kazanmayız ama 3-4 ay sonra maaşı zor alırsınız” demesi dikkat çekti.

MHP’den seçilmesine rağmen yönetiminde particilik yapmadığını belirten Başkan Uzundemir, “Sağcıymış solcuymuş umurumda değil. Hepiniz benim kardeşimsiniz evladımsınız ben o gözle baktım. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, en düşük maaş 33 bin 500 olacak, en yüksek alan 44 bin lira alacak. 33.500 lira maaş alanın belediyeye maliyeti 52 bin 500 lira, 44bin lira alanın 75 bin lira belediyeye maliyeti var” dedi.