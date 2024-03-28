Olay saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., ayrılmak üzere olduğu eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G.’nin yanında bulunan tabanca ile ard ardına ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G.silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat G.’nin toplam 11 el ateş ettiği, bunlardan 6 tanesinin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G.olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayın hemen ardından, vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüde, Vedat G.öldürdüğü karısının başında elinde silahla bekleyip, sigara içtiği görülürken, bir süre sonra çevredeki vatandaşların üzerine silahla yürüdüğü görülüyor.