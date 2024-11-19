BAL 7.grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor’da Ozan Öztürk dönemi sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüzde Teknik Direktörlük görevi yapan, hocamız Ozan Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Hocamıza özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Ozan Öztürk yönetiminde bu sezon 8 maça çıkan Ortaca, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi.

Sezona sahasında Kuyucak’a 1-0’lık mağlubiyet ile başlayan Ortaca, ardından deplasmanda Yeşil Çivril ve sahasında Yatağanspor’u mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Siyah-Beyazlılar Yatağan maçının ardından galip gelemedi. Deplasmanda Sökespor’a 3-0 mağlup olan Ortaca, sahasında İzmir ve deplasmanda Çeşme Belediyespor ile berabere kaldı. Bu hafta Bucak Belediye Oğuzhanspor deplasmanına giden ve mutlak puan bekleyen Ortaca Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.